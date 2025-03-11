كاتس يوجه رسالة للجولاني: ستفتح عينك يومياً على الجيش الإسرائيلي

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الثلاثاء، عن مهاجمة 40 هدفاً عسكرياً في جنوب سوريا.

وقال وزير الدفاع، خلال جولة في منطقة "جبل الشيخ"، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للبقاء في سوريا لفترة غير محدودة، مكملاً بالقول "سندافع عن سلامة الدروز في المنطقة".

وأضاف "سنوثّق العلاقة مع سكان المنطقة، وسنبدأ، يوم 16 من الشهر الجاري، بخطة عمل الدروز في بلدات الجولان".

وأشار إلى أنه "عندما يفتح الجولاني عينيه كل صباح سيرى الجيش الإسرائيلي يراقبه من جبل الشيخ، وسيتذكر أننا هنا".

وتابع "سنحافظ على المنطقة الآمنة، وعلى جبل الشيخ، وسنضمن أن تكون المنطقة الآمنة في جنوب سوريا منزوعة السلاح".