أقوى عاصفة ثلجية منذ عقد تدفع الولايات المتحدة لإعلان الطوارئ

شفق نيوز/ أعلنت حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية واشنطن، بسبب اقتراب عاصفة ثلجية، حسبما قالت عمدة المدينة مورييل باوزر.

وقالت عمدة المدينة على موقع إكس: "لقد أعلنا رسميا حالة الطوارئ بسبب الثلوج. ونحتاج من جميع السكان إخلاء سياراتهم من طرق الطوارئ بسبب الثلوج".

وأعلنت حالة الطوارئ في العاصمة الأمريكية منذ يوم الأحد وستبقى سارية حتى نهاية يوم غد الثلاثاء.

وقال مراسلون، إن أرفف متاجر البقالة في ضواحي واشنطن فارغة جزئيا بالفعل. ويشتري السكان المحليون بنشاط المخبوزات والمياه واللحوم والنقانق والدجاج.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن عاصفة شتوية قوية تهدد حوالي 62 مليون شخص في وسط وشرق الولايات المتحدة، مما يجلب تساقط ثلوج كثيفة وجليد خطير وأمطار وعواصف رعدية شديدة.

من المتوقع أن يؤثر الطقس على اثنتي عشرة ولاية على الأقل، مع احتمال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع. وقد تشهد الولايات الأكثر دفئًا عواصف رعدية شديدة.

ونقلت قناة "CNN" عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في الولايات المتحدة "NOAA" أن العاصفة الثلجية التي بدأت تضرب الولايات المتحدة قد تكون الأقوى خلال العقد الأخير.

وأشارت القناة، إلى أن "هذه العاصفة قد تكون بالنسبة لبعض الولايات مثل كانساس وميسوري وإلينوي وإنديانا وكنتاكي. الأقوى خلال السنوات العشر الأخيرة".

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن الثلوج مع الجليد غطت طرقا رئيسية في أجزاء من ولايتي كانساس وإنديانا، حيث تم الدفع بالحرس الوطني بالولايتين لمساعدة سائقي السيارات العالقين.

ومن المتوقع تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 8 بوصات على الأقل، خاصة شمال الطريق السريع 70، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من عاصفة شتوية تمتد من كانساس وميسوري - حيث تم الإبلاغ عن ظروف طقس تشهد عاصفة ثلجية – وصولا إلى نيوجيرسي، وقد تؤدي إلى انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة.

وكانت قناة "CNN" قد ذكرت سابقا أن العاصفة الثلجية القوية تهدد حوالي 62 مليون شخص في المناطق الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة، حيث ستتسبب في تساقط ثلوج كثيفة، وتراكمات جليدية خطيرة، وهطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية.

وفي الولايات الأكثر دفئا، قد تشهد بعض المناطق أمطارا غزيرة وعواصف رعدية شديدة.