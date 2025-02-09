قمة عربية طارئة في مصر

‎شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد، أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير/شباط الجاري، لتناول التطورات المستجدة للقضية الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان: "تستضيف مصر قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير/شباط 2025 بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين (الرئيس الحالى) للقمة العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية".

وتأتي القمة العربية بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر مع الدول العربية خلال الأيام الأخيرة، بما فى ذلك دولة فلسطين التى طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.