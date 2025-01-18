قطر عن اتفاق وقف إطلاق نار في غزة: يبدأ صباح الغد

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية القطرية، يوم السبت، عن بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة صباح يوم غد الأحد.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في منشور على منصة "إكس" وتابعته وكالة شفق نيوز، "بناء على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة 30ر8 صباح غد بالتوقيت المحلي في غزة".

وأضاف الأنصاري، "نوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية".

وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أعلن مساء الأربعاء الماضي، التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس.