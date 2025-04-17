قطار جوي أمريكي ضخم ينقل شحنة أسلحة متطورة إلى إسرائيل

شفق نيوز/ كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن وصول شحنة عسكرية ضخمة إلى إسرائيل ضمن ما وصفته بأنه أحد أكبر الجسور الجوية في تاريخ العلاقات الدفاعية بين واشنطن وتل أبيب.

وبحسب تقرير لقناة "i24NEWS"، فإن عشرات الطائرات العسكرية الأمريكية هبطت في قاعدة "نيفاتيم" الجوية جنوب إسرائيل، محمّلة بكميات هائلة من الأسلحة، أبرزها قنابل ثقيلة من طراز MK-84، ومئات الصواريخ الاعتراضية الخاصة بمنظومة THAAD، إلى جانب آلاف الذخائر الخارقة للتحصينات.

وتشير القناة إلى أن القطار الجوي انطلق ليس فقط من الأراضي الأمريكية، بل شمل قواعد عسكرية أمريكية في أوروبا والشرق الأوسط، بمعدل ست طائرات يومياً، ما يعكس حجم التحرك اللوجستي غير المسبوق.

وأوضحت مصادر إسرائيلية، أن هذه الشحنة تأتي في ظل مفاوضات جارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، وسط تهديدات متكررة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية إذا فشلت المحادثات.

وتشير التقديرات إلى أن الدعم العسكري الأمريكي الحالي قد يهدف إلى تعزيز قدرات إسرائيل تحسباً لأي مواجهة محتملة مع إيران.

وأفادت القناة العبرية بأن الشحنة الأخيرة كانت ضمن مساعدات تم تجميدها سابقاً في عهد إدارة الرئيس جو بايدن، قبل أن يُعاد تفعيلها بقرار من الرئيس ترامب عقب توليه المنصب مجدداً.

ولفتت إلى أن هذه الدفعة "ليست سوى البداية"، مع توقعات بوصول مزيد من الأسلحة خلال الأسابيع المقبلة بهدف تعزيز مخزونات الجيش الإسرائيلي.