قضاة أمريكيون يقرون تعويضا بـ 42 مليون دولار لعراقيين عُذبوا في سجن أبو غريب

شفق نيوز/ قضت هيئة محلفين فيدرالية أمريكية، بتغريم متعاقد مع وزارة الدفاع الأميركية مبلغ 42 مليون دولار كتعويض لثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب في سجن أبو غريب الشهير بالعراق، والذي ارتبط اسمه بتقارير عديدة عن انتهاكات وأعمال تعذيب.

وأوضحت الهيئة أن شركة CACI Premier Technology، المتعاقدة مع الوزارة، متورطة في تعذيب هؤلاء الرجال خلال عامي 2003 و2004، وفق نص الحكم.

وينص القرار على منح كل من سهيل الشمري، مدير مدرسة متوسطة، وأسعد الزوبعي، مزارع، وصلاح العجيلي، صحافي، مبلغ 14 مليون دولار لكل منهم كتعويض.

وكان الثلاثة قد رفعوا القضية ضد الشركة في عام 2008، مستندين إلى نص قانوني يسمح لغير الأمريكيين بتقديم شكاوى أمام المحاكم الأمريكية في قضايا تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خارج الولايات المتحدة.

يُذكر أن سجن أبو غريب، الواقع غرب العاصمة بغداد، أصبح رمزا لانتهاكات الاحتلال الأمريكي للعراق، حيث وُجهت اتهامات للموظفين المدنيين في الشركة بتشجيع جنود أمريكيين على إساءة معاملة المعتقلين كجزء من الاستجواب.

ووجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسا من ذوي الرتب الدنيا، من بينهم الجندية الاحتياطية ليندي إنغلاند، التي ظهرت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.

وفي المقابل، تدعي شركة CACI أن معظم الانتهاكات المزعومة كانت ممارسات أقرها وزير الدفاع الأميركي آنذاك دونالد رامسفيلد، وأن قادة عسكريين في السجن عمدوا إلى دمجها في قواعد الاشتباك.

وفي الثالث من آيار الماضي، أعلن قاض أميركي بطلان المحاكمة في قضية تتعلق بسجن أبو غريب، بعد أن قالت هيئة المحلفين إنها وصلت إلى طريق مسدود ولم تتمكن من التوصل إلى حكم بشأن متعاقد عسكري متهم بالمساهمة في إساءة معاملة المعتقلين في السجن العراقي قبل عقدين من الزمان.