قصف أمريكي على "داعش" في الصومال

شفق نيوز/ نفذت الولايات المتحدة غارة على تجمّعات لتنظيم "داعش" في مناطق علمسكاد بإقليم بري في الصومال.

ذكر ذلك مسؤول في ولاية بونتلاند شبه المستقلة شمال شرق الصومال.

وتأتي هذه الغارة بعد أيام من هجوم تنظيم "داعش" على قرية دارجالي في إقليم بري، حيث قتل أكثر من 20 شخصا بينهم جنود ومدنيون.

وقال المتحدث باسم عمليات مكافحة الإرهاب في بونتلاند، الجنرال محمود محمد أحمد، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مهمة لمساعدة بونتلاند في مكافحة الإرهاب.

وأضاف: "نشكر الولايات المتحدة على دعمها المستمر في حربنا ضد الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى منع العديد من التهديدات".

ووعدت بونتلاند بالفعل بمواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية بمساعدة المجتمع الدولي، ولم تعلق الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن على الغارة التي استهدفت مواقع تنظيم داعش.