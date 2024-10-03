قصف صاروخي في ريف اللاذقية السوري.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام، اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية السورية، تصدت صباحا، لـ"أهداف معادية" قبالة سواحل مدينة جبلة في ريف اللاذقية، شمال غرب سوريا.

وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية، إن أحد الصواريخ سقط في أطراف المدينة، ما أدى إلى اندلاع حريق، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات قوية.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن "الدفاعات الجوية تعاملت لأكثر من نصف ساعة مع أهداف معادية يرجح أنها طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية".

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المسيرات المجهولة نفذت ضربات جوية استهدفت أحد مستودعات الذخيرة بالقرب من مدينة جبلة، في ريف اللاذقية، بالقرب من قاعدة "حميميم" الجوية الروسية، مما أدى لتدميره وانفجارات ضخمة سمع دويها على بعد مسافات بعيدة.

وأشار المرصد، الذي رجح أن تكون الطائرات المسيرة "إسرائيلية"، إلى أن ذلك تزامن مع تصدي الدفاع الجوية للهجمات لأكثر من 40 دقيقة.

وأشار المرصد السوري إلى أن "الضربات أدت إلى دمار كبير في الموقع المستهدف في جبلة بريف اللاذقية وسط انفجارات عنيفة".

وقد هرعت فرق الإطفاء والدفاع المدني إلى موقع سقوط الصاروخ، حيث تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي اندلعت في أحد المستودعات على أطراف مدينة جبلة السورية بعد إصابته.

وبينما أكدت إذاعة "شام أف أم" السورية، سماع دوي انفجارات في سماء مدينتي اللاذقية وجبلة، وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية الخبر، لم تذكر وكالة "سانا" الرسمية أي معلومات حتى اللحظة، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السورية.

وكانت سوريا طالبت الأمم المتحدة بـ"التدخل بفاعلية من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية عليها وعلى فلسطين ولبنان، ومحاسبة إسرائيل على جرائمها".