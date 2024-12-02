قصف إسرائيلي يوقع ضحايا وينسف مباني في غزة والضفة

شفق نيوز/ قتل ما لا يقل عن 23 فلسطينيا بقصف إسرائيلي، على مناطق في غزة والضفة الغربية المحتلة بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت "وفا" إن عددا من المواطنين قتلوا وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين، مساء الأحد، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية أن 10 مواطنين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون إثر استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في منطقة مشروع بيت لاهيا.

كما نسف جيش الاحتلال مبان سكنية قرب برج عوض شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وقتل 5 مواطنين، مساء أمس الأحد، أيضا في قصف للاحتلال غربي مدينة غزة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت شارع الثورة غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مواطنين وإصابة آخرين.

وفي خان يونس، جنوب قطاع غزة، قتل 4 مواطنين بقصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بالقرب من مفرق جورة اللوت.

وفي الضفة الغربية المحتلة، قتل 4 شبان، مساء الأحدـ برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب شرق جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها بمقتل 4 مواطنين جراء عدوان الاحتلال على قرية صير.

وتواصل القوات الإسرائيلية عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أدى إلى مقتل 44,429 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,250 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.