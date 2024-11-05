قصف إسرائيلي يستهدف بلدة القصير وسط سوريا

شفق نيوز/ استهدف قصف إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بلدة القصير في وسط سوريا، بالقرب من الحدود مع لبنان، وفق ما أورد الإعلام الرسمي، ليكون هذا الاستهداف الثاني للبلدة في أقل من أسبوع.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) عن "عدوان إسرائيلي" استهدف المنطقة الصناعية في القصير وبعض الأبنية السكنية المحيطة بها.

وكانت 3 غارات إسرائيلية على البلدة في نهاية الشهر الماضي أسفرت عن مقتل "7 مدنيين و3 مقاتلين سوريين يعملون لصالح حزب الله"، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ويتهم الجيش الإسرائيلي حزب الله باستخدام المعابر الحدودية لنقل "وسائل قتالية" من سوريا إلى لبنان.

وكثفت إسرائيل هذا الشهر وتيرة استهدافها لمناطق حدودية تضم معابر بين لبنان وسوريا، بما في ذلك القصير، مما أسفر بشكل رئيسي عن خروج معبرين رئيسيين من الخدمة، هما معبر جديدة يابوس-المصنع، المعبر الرئيسي بين البلدين، ومعبر جوسيه-القاع.

وفرّ أكثر من نصف مليون شخص في لبنان متوجهين إلى سوريا، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي الأخير على معاقل حزب الله في 23 سبتمبر/ ايلول، وفق ما ذكرت السلطات اللبنانية.