قصف اسرائيلي مكثف يستهدف الجنوب اللبناني

شفق نيوز/ جدد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، هجماته على مناطق جنوبي لبنان.

وأعلن الجيش أنه يشن "ضربات مكثفة" على أهداف لحزب الله.

وقالت تقارير صحفية، إن الطيران الإسرائيلي شن غارات على مناطق متعددة في جنوب لبنان، شملت جبل الريحان، وأطراف البرج الشمالي، وزبقين، وأطراف القاسمية، وزبقين، وأطراف كفر رمان، ومناطق في البقاع الشمالي.

كما أكدت وسائل إعلام لبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة جرود الهرمل شرقي لبنان، صباح الإثنين.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام، إن أكثر من 80 غارة اسرائيلية على مناطق بالنبطية.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل بشأن الضربات، التي تأتي وسط بعض من أعنف عمليات تبادل إطلاق النار عبر الحدود، في صراع يدور بالتزامن مع حرب غزة المستمرة منذ عام تقريبا.

وشهد أمس الأحد تبادلا كثيفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، إذ أطلقت الجماعة اللبنانية صواريخ نحو عمق الشمال الإسرائيلي بعد تعرضها لبعض من أعنف عمليات القصف خلال عام تقريبا من الصراع.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اللقطات الأولى التي رصدت الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، صباح الاثنين.

وأظهرت لقطات فيديو ضربات صاروخية على مناطق وبلدات لبنانية مختلفة، منها منطقة الحوش، قضاء مدينة صور، ومحافظة البقاع.