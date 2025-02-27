"قسد" تعلق على دعوة أوجلان: لا علاقة له بنا في سوريا

شفق نيوز/ علق قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، على دعوة زعيم حزب العمال الكوردستاني، عبد الله أوجلان، لحل الحزب وإلقاء سلاحه.

وقال عبدي، في تصريحات صحفية: "إذا تحقق السلام في تركيا فهذا يعني أنه لا مبرر لمواصلة الهجمات علينا في سوريا".

وأضاف أن "إعلان زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان يتعلق بحزب العمال الكوردستاني فقط ولا علاقة له بنا في سوريا"، مبيناً أن "الإعلان إيجابي لأنه يدعو لإنهاء الحرب وبدء عملية سياسية سلمية داخل تركيا".

وكان أوجلان دعا جماعته إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها، ونُقل عنه قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكوردستاني حل نفسه".

وصدر الإعلان التاريخي في إسطنبول وتلاه وفد من نواب "حزب الشعوب للعدالة والديموقراطية" (ديم) المؤيد للكورد والذي زار أوجلان في سجنه في وقت سابق من اليوم.