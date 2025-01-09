"قسد": تسليم أسرى داعش يتطلب دراسة معمقة قبل اتخاذ القرار

شفق نيوز/ أكد قيادي بارز في قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الخميس، عدم وجود أي اتفاق مع الحكومة السورية المؤقتة بشأن تسليم أسرى تنظيم "داعش"، مشيراً إلى أن الاجتماعات التي عقدت حتى الآن كانت تمهيدية ولم تسفر عن أي تفاهمات نهائية.

وأوضح القيادي، لمراسل وكالة شفق نيوز، أن الاجتماع الأول بين "قسد" ومسؤولين من الحكومة السورية تناول عددًا من القضايا، لكنه لم يشمل التوصل إلى أي قرارات بشأن تسليم الأسرى.

وأضاف أن النقاشات ما تزال في مراحلها الأولية، ومن المتوقع عقد اجتماعات مستقبلية في حال اتفق الطرفان على جدول أعمال واضح.

وأشار القيادي إلى أن أي مفاوضات بشأن ملفات حساسة، مثل تسليم أسرى "داعش"، تحتاج إلى دراسات معمقة ومداولات شاملة لضمان توافقها مع مصالح الأطراف المعنية وسلامة الأوضاع الأمنية في المنطقة.

و تأتي هذه الأنباء وسط تقارير متزايدة عن تحركات إقليمية ودولية لحل أزمة الأسرى المنتمين لتنظيم "داعش"، والذين يُحتجزون في مراكز احتجاز تديرها "قسد" في شمال شرق سوريا.

وقد أثارت هذه التقارير تساؤلات حول مصير هؤلاء الأسرى وإمكانية ترحيلهم إلى بلدانهم أو تسليمهم إلى أطراف أخرى.

وأكد القيادي في ختام تصريحه، أن قوات سوريا الديمقراطية تلتزم بمعايير القانون الدولي الإنساني في التعامل مع ملف أسرى "داعش"، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية ستكون مدروسة بعناية وتستند إلى ضمان استقرار المنطقة وحمايتها من أي تهديدات.

وأمس الاربعاء، كشف قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، عن التوصل إلى اتفاق مع الإدارة السورية الجديدة.

وقال عبدي، إن لقاء "إيجابياً" جمع قيادتي الطرفين نهاية الشهر الماضي في دمشق، مضيفا "نتفق أننا مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وعلى رفض أي مشاريع انقسام تهدد وحدة البلاد"، بحسب تصريح مكتوب لوكالة "فرانس برس".