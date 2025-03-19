"قسد" تبحث مع لجنة الشرع آلية تنفيذ بنود "الاتفاق"

شفق نيوز/ أصدرت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بيانا حول لقاء قائدها العام مظلوم عبدي، مع اللجنة التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع، لبحث تنفيذ بنود الاتفاق بداية شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وقالت "قسد" في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "اجتمع القائد العام لقواتنا مظلوم عبدي اليوم الأربعاء، مع اللجنة التي شكلها الرئيس السوري أحمد الشرع لاستكمال الاتفاق بين الإدارة السورية وقوات سوريا الديمقراطية".

وشارك في الاجتماع عضو القيادة العامة في "قسد" لوحدات حماية المرأة روهلات عفرين، إلى جانب رئيس اللجنة من جانب الحكومة السورية حسين سلامة، إضافة إلى أعضاء آخرين من الجانبين، وفق البيان.

وحسب "قسد"، جرى خلال الاجتماع "تداول للآراء، وتمت مناقشة آلية عمل اللجان والتي من المقرر أن تبدأ العمل بشكل مشترك مع بداية شهر أبريل القادم".

وأورد المصدر ذاته: "كما تطرق الاجتماع للإعلان الدستوري والحاجة لعدم إقصاء أي مكون سوري من لعب دوره والمشاركة في رسم مستقبل سوريا وكتابة دستورها، وتوقف الاجتماع مطولا على ضرورة وقف إطلاق النار على كامل الأراضي السورية".

وكانت قناة "الإخبارية السورية" قد أفادت في وقت سابق من اليوم، بعقد اجتماع اللجنة الحكومية مع ممثلي قوات سوريا الديمقراطية في القاعدة الأمريكية بالشدادي بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

جدير بالذكر أن الرئاسة السورية أعلنت في الـ 10 من مارس الجاري، توقيع اتفاق يقضي باندماج "قوات سوريا الديمقراطية" ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية.