قرب عزاء السنوار.. مقتل شخص باستهداف سيارة في المزة السورية بصاروخ موجّه

شفق نيوز/ أفادت وسائل اعلام سورية يوم الاثنين، بمقتل شخص بسبب انفجار سيارة في منطقة المزة بالعاصمة السورية دمشق، جراء استهداف تشير المعلومات الأولية إلى أنه عملية اغتيال نفذتها إسرائيل بصاروخ موجه.

وقال مسؤول في محافظة دمشق لصحيفة "الوطن" السورية إن الانفجار وقع جراء "عدوان استهدف منطقة دوار الشرقية بالقرب من فندق غولدن مزة".

وتسبب الاستهداف باحتراق سيارة مقابل فندق جولدن المزة.

وذكرت مصادر سورية أن المركبة استهدفت بالقرب من مجلس عزاء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار.

وأعلنت وكالة "سبوتنيك" بأن الشخص المستهدف بالعدوان الإسرائيلي على دمشق، كان قد خرج للتو من العزاء المقام للسنوار.

وأضافت أن المعلومات تشير إلى أن الهجوم الإسرائيلي تم بصاروخ موجّه أطلقته طائرة إسرائيلية من الأجواء اللبنانية.

وأفادت المراسلة بورود أنباء عن سقوط قتيل كان ضمن السيارة المستهدفة، ولم تعرف شخصيته إلى الآن وما إذا كان هو المستهدف في التفجير.

كما ذكر "المرصد السوري" أن هذه عملية الاغتيال الرابعة التي تتم في حي المزة خلال الشهر الحالي.