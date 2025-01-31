قتيلان و10 جرحى إثر ضربة إسرائيلية شرق لبنان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الجمعة، مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بجروح إثر غارة إسرائيلية على بلدة جنتا في البقاع شرقي البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "طائرات حربية لسلاح الجو، وبناء على توجيهات استخباراتية من هيئة الاستخبارات شنت خلال الليلة الماضية غارات على عدة أهداف لحزب الله في منطقة البقاع والتي شكلت تهديداً على الأراضي الإسرائيلية وقوات جيش الدفاع".

وأوضح "من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع عسكري يضم بنى تحتية تحت الأرض لتطوير وإنتاج وسائل قتالية بالإضافة إلى بنى تحتية للعبور على الحدود السورية اللبنانية يستخدمها حزب الله لتهريب الأسلحة"، على حد وصفه.

بدورها قالت مصادر لبنانية، إن "الطيران الحربي أغار فجر اليوم على الحدود اللبنانية السورية شرقي البلاد، وشنت مقاتلات حربية إسرائيلية غارات بين منطقتي جنتا والشعرة على الحدود اللبنانية السورية الشرقية".

‏كما استهدفت غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي شاحنة في منطقة وادي خالد الحدودية في محافظة عكار شمالي لبنان، حسب معلومات صحفية.