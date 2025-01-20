قتلى وقصف واشتباكات عنيفة شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الاثنين، اندلاع اشتباكات مع فصائل مسلحة، فيما أكدت تعرضهم لقصف جوي بواسطة طائرات مسيرة شمال شرقي سوريا.

وجاء في بيان لـ"قسد"، اطّلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "الفصائل الموالية لتركيا بدأت بقصف مكثف على محيط سد تشرين، بالتزامن مع استخدام الطائرات المسيرة"، مبينة أن "الفصائل شنت أيضاً هجوماً بالعربات المصفحة من محورين، على تلة قرية خربة الزمالة".

وأضاف البيان، أن "القوات تصدت بشكل قوي وفعال لهذه الهجمات، حيث اندلعت اشتباكات معهم، وتم تأكيد مقتل 8 منهم، فضلاً عن جرح عدد آخر، كما دمرت وحدات الشهيد هارون سيارتين بشكل كامل، وسط استهدف الطيران المسير نقاطاً تابعة لقسد، لكنه لم يسفر عن أية أضرار".

وتابع البيان: "كما شنت الفصائل الموالية لتركيا هجوماً واسعاً، وبأعداد كبيرة، على مَيمنة ومَيسرة تلة سيريتل، وكذلك شهدت جبهة دير حافر قصفاً بقذيفة هاون، واستهداف بعض نقاط قواتنا بسلاح الدوشكا، ولم تسفر عن أية أضرار تذكر، فيما استهدفت وحدات الشهيد هارون بعمليتين منفصلتين سيارتين للفصائل الموالية لتركيا، ما أدى إلى تدميرهما بالكامل".