قتلى وجرحى بهجوم مسلح استهدف مصلين في ريف حماة.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري، يوم الإثنين، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في بلدة حيالين بريف محافظة حماة، أثناء دخولهم المسجد لأداء صلاة التراويح (مساء الأحد).

وذكر المرصد، أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على المصلين قبل أن يلوذوا بالفرار، ما أسفر عن سقوط الضحايا.

وأضاف أن القوات الأمنية استقدمت تعزيزات إلى موقع الهجوم، وبدأت عمليات تمشيط في المنطقة لملاحقة المهاجمين.