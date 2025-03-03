قتلى وجرحى بهجوم مسلح استهدف مصلين في ريف حماة.. فيديو
شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري، يوم الإثنين، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين جراء هجوم نفذه مسلحون مجهولون على مصلين في بلدة حيالين بريف محافظة حماة، أثناء دخولهم المسجد لأداء صلاة التراويح (مساء الأحد).
وذكر المرصد، أن المسلحين، الذين كانوا يستقلون دراجة نارية، أطلقوا النار على المصلين قبل أن يلوذوا بالفرار، ما أسفر عن سقوط الضحايا.
وأضاف أن القوات الأمنية استقدمت تعزيزات إلى موقع الهجوم، وبدأت عمليات تمشيط في المنطقة لملاحقة المهاجمين.
اثناء ذهابهم لصلاة التراويح اثنان يستقلان دراجة نارية قامو بفتح النار على الناس ببلدة حيالين ريف حماة (بلدة حيالين هية مسقط راس الوزير الثائر السيد #اسعد_مصطفىوهية بلدة العميد الحر قائد فصيل الجيش الثاني وتعتبر مسقط رأس ابو عمشة )رحم الله من قتل ولعن الله المجرمين pic.twitter.com/GQ7Iv1nLbs— هيثم ابو سعيد (@ahmad16067) March 2, 2025