قتلى وجرحى بانهيار مبنى من 6 طوابق في القاهرة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة المصرية، يوم الثلاثاء، مصرع 8 أشخاص نتيجة انهيار مبنى في العاصمة القاهرة.

وقالت الوزارة إن وزير الصحة يتابع تقديم الخدمات الإسعافية والطبية لمصابي حادث انهيار عقار بحي الوايلي.

وأضافت أنه تم الدفع بـ9 سيارات إسعاف إلى موقع انهيار العقار السكني.

وتابعت: "في حصر مبدئي.. إصابة 3 مواطنين ووفاة 8 آخرين في الحادث".

والمبنى المنهار مكون من 6 طوابق، بمنطقة حي الوايلي، في محافظة القاهرة.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حادث الانهيار وقع بمنطقة الويلي وأسفر أيضا عن سقوط عدد من المصابين والذين جرى نقلهم للمستشفيات القريبة، فيما يواصل رجال الحماية المدنية البحث عن ناجين أسفل العقار المنهار.