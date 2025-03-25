قتلى بينهم أطفال بانفجار محطة وقود شرق لبنان.. فيديو

شفق نيوز/ لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، بينهم أطفال وأصيب آخرون نتيجة انفجار محطة وقود في منطقة الهرمل شرق لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، "بسقوط 4 ضحايا وعدد من الإصابات، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية كبيرة في الممتلكات والسيارات في حريق الهرمل كحصيلة أولية".

وأضافت، أن فرق الدفاع المدني التابع للهيئة الصحية الإسلامية والدفاع المدني تعمل على إخماد النيران التي امتدت الى المباني والسيارات.

وأشارت الوكالة الى وقوع إصابات فيما لم ترد بعد تفاصيل دقيقة عن مدى خطورتها، كما شارت وسائل إعلام محلية الى مقتل أطفال جراء الحريق.