قتلى بهجومين قرب الحدود الأفغانية-الباكستانية

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، عن مقتل 8 من أفراد قوات الأمن ومدني في هجومين وقعا في إقليمين محاذيين لأفغانستان.

وقالت وكالة "فرانس برس" نقلاً عن الشرطة، إن الهجومين وقعا يوم أمس الجمعة، حيث شن "مسلحون من طالبان" هجوماً أسفر عن مقتل 7 عسكريين أثناء عملية نفذتها قوات الأمن في إقليم خيبر بختونخوا الجبلي.

وأضاف المصدر أن جندياً آخر في قوات الأمن ومدنياً قُتلا إثر انفجار قنبلة كانت مثبتة على دراجة نارية في إقليم بلوشستان.