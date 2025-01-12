قتلى باشتباكات عنيفة بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا شمال شرق سوريا

شفق نيوز/ أفادت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، يوم الأحد، بمقتل 7 من عناصرها خلال المعارك في مناطق شمال وشرق وسوريا، مؤكدة مقتل 23 من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا، حسب وصفها.

وقالت قسد في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "ارتقى عدد من مقاتلينا خلال المقاومة المتواصلة لقواتنا في صد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته وكذلك ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي".

وأشارت إلى أنه "يتم إحباط جميع الهجمات من قبل مقاتلينا، الذين يلحقون خسائر فادحة بهم في العدد والعتاد"، مؤكدة المضي في "الكفاح وتحقيق أماني وأهداف شهدائنا وشعبنا في الحرية والحفاظ على أمن واستقرار مناطقنا".

وأضافت: "في جبهات ريف منبج الجنوبي الشرقي اندلعت اشتباكات عنيفة قتل فيها 23 من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا وأصيب 36 آخرين منهم".

وتنظر تركيا التي تنتشر قواتها في شمال سوريا إلى قوات سوريا الديمقراطية على أنها فرع لحزب العمال الكوردستاني ولذلك تعتبرها منظمة إرهابية.

وسيطرت فصائل الجيش الوطني السوري المدعومة من تركيا، الشهر الماضي على مدينة منبج بريف حلب الشرقي بعد اشتباكات مع قوات قسد.