قبيل "اجتماع السبت".. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران، بعد يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزم الولايات المتحدة إجراء محادثات مباشرة مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات تستهدف 5 كيانات، إضافة إلى شخص واحد في إيران لدعمهم البرنامج النووي الإيراني.

وتأتي العقوبات الجديدة قبيل جولة مفاوضات مرتقبة يوم السبت المقبل ستكون حاسمة لجهة العلاقة بين البلدين، إذ إنها لن تقتصر على بحث الأطر التقليدية للتفاوض حول البرنامج النووي فقط، بل تحمل أبعاداً سياسية وأمنية.