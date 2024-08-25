قائد الحرس الثوري عن الرد الإيراني المرتقب: ستسمعون أخباراً جيدة قريباً

شفق نيوز/ تحدث قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أمام حشد شعبي، حول الرد "المرتقب" على اغتيال اسماعيل هنية، "ستسمعون أخبارا جيدة بشأن انتقامنا".

وظهر سلامي في مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام إيرانية، وسط حشد من الناس في بلدة خسروي قرب الحدود الإيرانية مع العراق، سألوه حول الرد الإيراني على إسرائيل، فقال: ستسمعون أخبارًا جيدة قريبا.

وفي وقت سابق أمس السبت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه تم اختراق موقع "الكنيست" وتلقّي رسائل عبر الهواتف عن اقتراب الرد.

وتستعد إيران للرد على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية في طهران، دون أن تحدد الموعد أو أن تكشف على آلية الرد.

وكان الحرس الثوري جدد التأكيد على أن الضربة آتية إلا أنها قد تطول، إذ قال المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني، إن فترة انتظار إسرائيل قد تكون طويلة.

كما أضاف "على العدو أن ينتظر ويترقب ضرباتنا المحسوبة والدقيقة"، معتبرًا أن "الوقت يلعب لصالح بلاده"، مكررا القول: فترة انتظار الرد الانتقامي قد تطول كثيرا.

وأوضح قائلا: "على إسرائيل والمستوطنين أن يتذوقوا مرارة الانتظار"، مضيفًا "نحن نتحكم بالوقت ولا أحد يستطيع أن يتكهن بكيفية الثأر لهنية".

كذلك شدد على أن رد بلاده هذه المرة سيكون مختلفاً جداً عن السابق.

واختتم قائلا: "ردنا سيؤدب إسرائيل جيداً، فعليها أن تترقب".

وصباح اليوم الأحد، بدأ حزب الله اللبناني هجوما واسعا، على إسرائيل استهدف عددا كبيرا من المواقع العسكرية شمال إسرائيل، ردا على غارات شنها الجيش الإسرائيلي فجر اليوم وانتقاما لاغتيال فؤاد شكر.