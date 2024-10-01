قائد الجو بالحرس الثوري: حرب شاملة كانت ستعيد إيران 20 عاماً للوراء (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، أن إيران كانت قادرة على شن حرب شاملة في المنطقة وضرب جميع القواعد المعادية، لكن ذلك كان سيكلف البلاد ثمناً باهظاً.

وظهر حاجي وهو يتحدث لصحفيين عدة، قائلا : "كان بإمكاننا أن نطلق حربا شاملة، وكان بإمكاننا أن نضرب جميع قواعدهم في المنطقة ونقتل كثيرا منهم، وكانوا هم أيضا سيهاجموننا ليقتلوا خلال شهر 20 ألف مدني وعسكري منا، ما يعني تراجع البلاد 15 أو 20 سنة إلى الوراء.. وهذا غير منطقي."

وأشار حاجي زاده إلى أن حسابات الحرس الثوري كانت دقيقة وتستند إلى الحفاظ على المصالح الوطنية، مشدداً على أن خوض حرب كهذه كان سيؤدي إلى خسائر فادحة على المستويين المدني والعسكري.

وأدناه مقطع فيديو يظهر نص تصريحات قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده