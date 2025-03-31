قائد البحرية الاسرائيلي رئيساً لجهاز الشاباك

شفق نيوز/ أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الإثنين، عن تعيين قائد البحرية الأسبق، اللواء متقاعد إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن العام "الشاباك".

وذكر البيان الذي نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو قرر تعيين شارفيت بعد إجراء مقابلات معمقة مع 7 مرشحين جديرين. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أبدى قناعته بأن اللواء شارفيت هو الشخص الأنسب لقيادة الشاباك، مؤكدًا أنه سيواصل التقاليد المجيدة للجهاز.

خدم إيلي شارفيت في الجيش الإسرائيلي لمدة 36 عامًا، بما في ذلك 5 سنوات كقائد للبحرية، قاد خلال مسيرته بناء قوة "الدفاع البحري في المياه الاقتصادية" وأدار أنظمة تشغيلية معقدة ضد حماس وحزب الله وإيران.

ويأتي تعيين شارفيت بعد أن أعلن نتنياهو في وقت سابق عن فقدان ثقته في رئيس الشاباك السابق، رونين بار، الذي قاد الجهاز منذ عام 2021. وأشار نتنياهو إلى أنه يعتزم إقالة بار اعتبارًا من 10 أبريل، وهو ما أثار احتجاجات استمرت 3 أيام.

وقد رفض نتنياهو الاتهامات بأن إقالة بار كانت لأسباب سياسية، في حين اتهمه منتقدوه بتقويض المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل. كما تدهورت العلاقة بين نتنياهو وبار بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة والتي كانت تسبب انقسامًا في البلاد.

وكانت العلاقات قد ساءت بين الطرفين بعد نشر الشاباك في مارس تقريرًا يعترف بفشل الجهاز في منع هجوم حماس في 7 أكتوبر، رغم سياسة الهدوء التي اعتبرها التقرير قد ساعدت حماس في تعزيز قوتها العسكرية.