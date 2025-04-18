إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي على طاولة ترامب

شفق نيوز/ أفاد كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض، يوم الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته، يدرسون خيار إقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وقال مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت للصحفيين، عمّا إذا كان من المحتمل إقالة باول غداة الهجوم الذي شنّه عليه ترامب: "سيواصل الرئيس وفريقه دراسة هذه المسألة".

وفي وقت سابق، نقلت مجلة "بوليتيكو" عن مصدرَين مقرّبَين من البيت الأبيض، تحدّثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، حذّر مراراً مسؤولي إدارة ترامب من أن أي محاولة لإقالة باول، قد تُعرض الأسواق المالية لعدم الاستقرار.

ولا يملك الرئيس الأميركي سلطة مباشرة لإقالة محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، لكنّ ترامب قد يبدا عملية طويلة الأمد لمحاولة إقالة باول عبر إثبات وجود "سبب" للقيام بذلك.

انتقد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي رشّحه لمنصبه خلال فترة ولايته الأولى، متهما إياه بتسييس مهامه.

والأربعاء، حذّر باول من أن الرسوم الجمركية الواسعة النطاق التي فرضها ترامب على كل الشركاء التجاريين تقريبا قد تضع الاحتياطي الفيدرالي في موقف صعب، إذ سيضطر للاختيار بين معالجة التضخم والبطالة.

والخميس، أكد الرئيس الجمهوري أنّه قادر على إجبار باول على ترك منصبه، مردفاً بالقول: "لست راضيا عنه. أبلغته بذلك، وإذا أردته أن يغادر، فإنّه سيغادر بسرعة كبيرة، صدقوني".