قاضٍ يوقف مؤقتًا أوامر ترامب بسحب موظفي التنمية

شفق نيوز/ أوقف قاضٍ بشكل مؤقت أوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب العاملين بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID من وظائفهم ومنحهم 30 يوما للعودة إلى الولايات المتحدة.

ووافق كارل نيكولز، القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية، الذي عينه ترامب، على مرافعات رابطتين للموظفين الحكوميين اعتبرت أن أوامر ترامب تعرض العاملين في وكالات المعونة والتنمية الأمريكية في الخارج لمخاطر ومصاعب غير مبررة.

ورفض القاضي منح حظر مؤقت على قرار إدارة ترامب بتجميد التمويل الذي أوقف أعمال المساعدات والتنمية التي تقوم بها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منذ ستة عقود في جميع أنحاء العالم، حتى تتم مراجعته بالمحكمة بشكل أشمل ونظر مرافعات قضية الموظفين.

وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يجب أن "تُغلق"، في تصعيد جديد لحملته على هذه الهيئة الحكومية.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة في منشور على منصته "تروث سوشيال" أن "الفساد بلغ مستويات نادرا ما شوهدت من قبل. أغلقوها!" متحدثا عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأضاف أن "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تثير حالا من الجنون لدى اليسار الراديكالي.. فيها كثير من الاحتيال، لا يمكن تفسيره إطلاقا".

وبدأ ترامب منذ توليه منصبه في ولايته الثانية، الشهر الماضي، استراتيجية متمثلة في منح الملياردير إيلون ماسك الذي أصبح مستشار الرئيس المقرب سلطة غير مسبوقة لتفكيك مؤسسات حكومية بغية خفض الإنفاق الحكومي.

وانصب التركيز الأكبر على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي توزّع مساعدات إنسانية حول العالم.

وأمس الجمعة، عمد ماسك إلى إعادة نشر صور على منصته "إكس" تظهر إزالة لافتات الوكالة عن مقرها في واشنطن.

وجمدت إدارة ترامب المساعدات الخارجية، وأمرت آلاف الموظفين المقيمين في الخارج بالعودة إلى الولايات المتحدة، مع كل ما يعنيه ذلك من تأثير على البرامج التي يديرونها.

والخميس، أكد مسؤول نقابي تقارير أفادت بأن القوة العاملة العالمية للوكالة ستُخفض من أكثر من 10 آلاف إلى أقل بقليل من 300.

وتعمل النقابات العمالية على تحدي الهجوم الذي يشمل عروضا من ماسك بالاستقالة الطوعية قدمها للعاملين الفيدراليين في الحكومة.

ويقول الديمقراطيون في الكونغرس، إن إغلاق ترامب للوكالة الحكومية مخالف للدستور ما لم يحصل على الضوء الأخضر من الكونغرس.

من جانبها، انتقدت سامانثا باور، الرئيسة السابقة للوكالة، الجمعة، قرار ترامب تفكيك الوكالة الإنسانية، قائلة إن هذه الخطوة تهدد الأمن القومي الأمريكي ومكانة الولايات المتحدة في العالم.

وكتبت باور التي ترأست "يو إيس إيد" خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن في صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times: "نحن نشهد واحدا من أسوأ الأخطاء وأكثرها كلفة في السياسة الخارجية في تاريخ الولايات المتحدة".

وتخصص الميزانية الحالية للولايات المتحدة حوالي 70 مليار دولار للمساعدات الدولية.

في حين أن واشنطن هي أكبر مانح للمساعدات في العالم، فإن الأموال لم تبلغ سوى ما بين 0.7 و1.4% من إجمالي الإنفاق الحكومي الأميركي في الربع الأخير من القرن، وفقا لمركز بيو للأبحاث.

وتدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية برامج صحية وطارئة في حوالي 120 دولة، بما في ذلك أفقر مناطق العالم.

ويُنظر إليها على أنها مكوّن حيوي للقوة الناعمة للولايات المتحدة في صراعها على النفوذ مع منافسيها بما في ذلك الصين، حيث يمتلك ماسك مصالح تجارية واسعة.

وقد شكك الجمهوريون اليمينيون المتشددون منذ فترة طويلة في الحاجة إلى الوكالة، وانتقدوا ما يصفونه بهدر المال في الخارج.