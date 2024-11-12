قاضٍ يوقف مؤقتاً اجراءات ضد ترامب بتهمة دفع أموال لممثلة إباحية

شفق نيوز/ قرر قاضٍ في ولاية نيويورك الأمريكية، وقف الإجراءات مؤقتاً في قضية جنائية مرفوعة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتهمة دفع أموال لممثلة أفلام إباحية مقابل سكوتها، وفق ما أظهرت وثيقة نشرت اليوم الثلاثاء.

يأتي ذلك فيما كان من المقرر أن يصدر القاضي خوان ميرشان اليوم قراره بشأن ما إذا كان من الممكن إلغاء إدانة ترامب في القضية بسبب قرار المحكمة العليا في يوليو بخصوص الحصانة الرئاسية.

بينما كان ترامب يستعد لصدور الحكم بالقضية في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق رويترز.

والأحد الماضي، أرسل ممثلو الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى ميرشان طلبوا منه فيها إيقاف الإجراءات مؤقتاً بسبب فوز ترامب في انتخابات الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني.

حيث قالوا إن ترامب طلب من المكتب الموافقة على التأجيل، وأضافوا أن "الشعب يتفق على أن هذه ظروف غير مسبوقة".

وأوقف ميرشان جميع الإجراءات في القضية مؤقتاً حتى 19 نوفمبر.

وتأتي تلك التطورات فيما يدرس مسؤولون بوزارة العدل الأميركية سبل إنهاء قضيتين جنائيتين اتحاديتين رفعهما المستشار الخاص جاك سميث ضد ترامب، وذلك في ضوء سياستها بعدم مقاضاة رئيس في منصبه.

كما لا تزال قضية أخرى معلقة في جورجيا تتضمن اتهامات جنائية لترامب لسعيه لإلغاء خسارته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

في حين دفع ترامب ببراءته ونفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع التي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية.