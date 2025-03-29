قاضٍ أمريكي يوقف ترحيل المهاجرين ويعلق إغلاق "صوت أميركا"

شفق نيوز/ أصدر قاضٍ اتحادي في الولايات المتحدة، قراراً يقضي بمنع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب من تنفيذ إجراءات الترحيل السريع للمهاجرين، كما أوقف قاضٍ آخر مساعي الإدارة لإغلاق شبكة "صوت أميركا" الإذاعية الممولة من الحكومة.

وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، براين ميرفي، بوقف ترحيل المهاجرين الخاضعين لأوامر الإبعاد، مشيراً إلى أن اتفاقية مناهضة التعذيب تمنحهم الحماية من الترحيل إلى دول قد يواجهون فيها خطر التعذيب.

وجاء القرار في أعقاب دعوى رفعها ناشطون حقوقيون يطعنون في سياسة تسريع الترحيل التي اعتمدتها إدارة الهجرة والجمارك الأميركية مؤخراً.

وفي المقابل، انتقد متحدث باسم وزارة العدل القرار، معتبراً أنه يمثل تدخلاً قضائياً في صلاحيات السلطة التنفيذية، قائلًا: "لقد انتخب الشعب الأميركي الرئيس ترامب، ولا ينبغي السماح لأي قاضٍ غير منتخب باغتصاب السلطة التنفيذية، خاصة في قضايا الأمن القومي".

وكانت إدارة ترامب قد أصدرت توجيهات بمراجعة حالات المهاجرين المفرج عنهم سابقًا بهدف إعادة احتجازهم وترحيلهم إلى بلد ثالث، وهو ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، أوقف القاضي جاي بول أويتكين، محاولات إدارة ترامب لإغلاق شبكة "صوت أميركا"، وذلك في قضية رفعتها نقابات موظفي الإذاعة ومنظمة "مراسلون بلا حدود".

ورحب المدير التنفيذي للمنظمة، كلايتون ويمرز، بقرار المحكمة، داعياً الإدارة الأميركية إلى رفع التجميد عن تمويل الشبكة فوراً وإعادة موظفيها إلى أعمالهم دون تأخير.

وكانت إدارة ترامب قد بدأت بتسريح موظفي وسائل الإعلام الممولة من الحكومة الأميركية، ضمن خطة لخفض الميزانية وتقليص القوى العاملة الفدرالية.

وشمل القرار أيضاً "إذاعة أوروبا الحرة/إذاعة الحرية" و"إذاعة آسيا الحرة"، وهما وسيلتا إعلام أميركيتان تستهدفان الدول التي تفرض قيوداً على حرية الصحافة.