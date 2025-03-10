"قاتل قديم" يظهر في أمريكا مجدداً ويصيب العشرات

شفق نيوز/ شهدت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، عودة تفشي مرض السل (الدرن)، وذلك منذ ظهوره في شهر يناير/ كانون الثاني 2024، بمدينة كانساس سيتي ومقاطعتين مجاورتين.

وذكر موقع " sciencealert"، أنه "تم الإبلاغ عن إصابة 147 شخصًا بالسل في هذا التفشي، بينهم 67 شخصًا ظهرت عليهم أعراض المرض، أما الـ80 شخصًا الآخرين الذين تم تشخيص إصابتهم بالسل في كانساس، فقد حملوا العدوى دون ظهور أعراض، وهي حالة تعرف باسم "العدوى الكامنة".

ويعد السل أحد أهم أسباب الوفاة المعدية حول العالم، حيث احتل المرتبة الثانية بعد كوفيد-19 خلال السنوات الثلاث الأولى من الجائحة.

وتسبب بكتيريا "المتفطرة السلية" مرض السل لدى البشر، وقد أصاب هذا المرض البشر منذ آلاف السنين، حيث عثر الباحثون على أدلة تشير إلى وجوده قبل 9000 عام في بقايا بشرية تم اكتشافها في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.

كما عُرف السل باسم "الاستهلاك" لنفس السبب، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل "الطاعون الأبيض" أو "الموت الأبيض" بسبب فقر الدم الذي يسببه المرض، مما يجعل المرضى يبدون شاحبين أو شمعيين، وغالبًا ما يؤدي إلى الوفاة.

ومن المحتمل ان يموت حوالي نصف الأشخاص المصابين بالسل النشط غير المعالج، بينما ينخفض معدل الوفاة إلى 12% مع العلاج.