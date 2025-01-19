في يومه الأخير.. بايدن يعتزم التوقيع على قرار اقتصادي مهم

شفق نيوز/ يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، التوقيع اليوم الأحد، على أمر تنفيذي يهدف إلى إعطاء الأولوية في تخصيص الموارد الحكومية لمساعدة المناطق التي تمر بأزمات اقتصادية في الولايات المتحدة.

وقبل يوم واحد من مغادرته البيت الأبيض، يستهدف أمر بايدن ما توصف بأنها "مناطق مهمشة" ومساعدة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي سيشرف على برامج إنفاق كبيرة موجهة للبنية التحتية وأشباه الموصلات والطاقة والإنترنت عريض النطاق وغيرها من النفقات التي أقرتها إدارة بايدن.

ويشير أحد التقديرات إلى أن "15 بالمئة من سكان الولايات المتحدة، أو ما يعادل نحو 50 مليون أميركي، يعيشون في مناطق تشهد متاعب اقتصادية، وهو ما يقاس بمعدلات الفقر والبطالة والتعليم والمنازل المهجورة ومتوسط الدخل المتوسط ووتيرة الانخفاض في الوظائف وأنشطة الأعمال".

ويعطي أمر بايدن الأولوية للمجتمعات المهمشة في جهود تمويل التنمية الاقتصادية، بما في ذلك تلك المناطق "التي تواجه أزمات اقتصادية أو تخضع لتحولات صناعية أو تتحول إلى مراكز للابتكار أو تشهد إعادة إعمار بعد كوارث طبيعية".

وفي هذا الصدد، قال بايدن في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "إدارته قامت باستثمارات تاريخية لمساعدة المناطق المهمشة".