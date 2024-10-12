في أول تصريح لها.. رئيسة المكسيك الجديدة تدعو للاعتراف بدولة فلسطين

شفق نيوز/ دعت رئيسة المكسيك الجديدة كلاوديا شينباوم، إلى الاعتراف بدولة فلسطين من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وقالت في أول تصريح لها حول هذا الموضوع منذ توليها منصبها في الأول من أكتوبر: "يجب الاعتراف بالدولة الفلسطينية تماما مثل دولة إسرائيل. لقد كان هذا موقف المكسيك منذ سنوات عدة".

وخلال مؤتمرها الصحفي اليومي، دانت شينباوم أيضا العنف في الشرق الأوسط، وقالت إن "الحرب لن تؤدي أبدا إلى وجهة جيدة".

والرئيسة اليسارية تتحدر من أصول يهودية أوروبية، لكنها أعلنت إلحادها وانتقدت في يناير 2009، في رسالة علنية، عملية إسرائيلية سابقة في قطاع غزة.

وذكّرت شينباوم بأن الحكومة المكسيكية السابقة بقيادة أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دانت الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وما أعقب ذلك من قصف إسرائيلي مدمر لقطاع غزة.