في لقاء مع الأسد.. وزير الخارجية الإيراني يعترف بصعوبة الوضع في سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام رسمية ايرانية عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله، يوم الأحد، خلال زيارة لدمشق بأن الوضع في سوريا "صعب".

لكن عراقجي اعتبر أن حكومة الرئيس بشار الأسد ستنجح في التغلب على المعارضة، مثلما فعلت في الماضي، على حد تعبيره.

وفي وقت سابق، الأحد، قال عراقجي، سأتوجه إلى دمشق لأحمل رسالة الجمهورية الإسلامية إلى الحكومة السورية، نحن ندعم بقوة الحكومة والجيش في سوريا.

والتقى وزير الخارجية الإيراني رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، دون أن يعلن مباشرة على ما جرى خلال الاجتماع.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر أطلقت هيئة تحرير الشام، المصنفة على قوائم الإرهاب الأميركية، إلى جانب الجبهة الوطنية للتحرير وجيش العزة وبعض فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا، عملية "ردع العدوان" في عدة مناطق في شمال غربي سوريا.

وقالت القوات المشاركة في العملية في بيان إن الهدف من عملية ردع العدوان إبعاد خطر ميليشيات إيران وقوات النظام السوري عن المناطق المأهولة بالسكان، وتوسعة المناطق الآمنة لتهيئة الظروف لعودة المهجرين إلى ديارهم.

وارتفعت حصيلة القتلى من قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة إلى 416، بعضهم بسبب غارات روسية، بحسب ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

وأفاد بأن 23 من القتلى من قوات النظام الذين قتلوا في مدينة حلب حين اقتحمت "هيئة تحرير الشام" مدينة حلب، في حين سقط 61 مدنيا إثر المعارك.

من جهته، أفاد الدفاع المدني السوري بمقتل 12 شخصا وجرح 23 آخرين من جراء قصف طائرة حربية يعتقد أنها روسية ساحة مشفى الجامعة وسط مدينة حلب.

كما أعلن الدفاع المدني أن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 59 آخرين من جراء غارات روسية طالت حيي القصور وخمارة وسط مدينة إدلب.

والأحد، أعلنت فصائل المعارضة المسلحة في شمال سوريا سيطرتها على مطار "منغ" العسكري في ريف حلب من الجهة الشمالية، ليكون رابع المطارات التي تقع تحت قبضتها في عمليتها العسكرية المستمرة منذ الأربعاء الماضي.

وتأتي السيطرة على "منّغ" بعد ساعات من إعلان فصائل المعارضة سيطرتها على مطار كويرس العسكري، وقالت إنها سيطرت فيه على الكثير من الأسلحة والذخائر وقطعة من منظومة الدفاع الجوي الروسية (بانتسير).

كما سيطرت الفصائل المسلحة، السبت، على مطار حلب الدولي، وهو أول مطار مدني يخضع لسيطرتها منذ عام 2011.

وقبل السيطرة عليه كانت الفصائل المسلحة المنتشرة في إدلب، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام" أعلنت السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري الواقع في ريف المحافظة.