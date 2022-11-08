سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في ديالى وذي قار .. مقتل واصابة ثلاثة أشخاص بشجار مسلح وحادث سير

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-08T07:31:20+0000
في ديالى وذي قار .. مقتل واصابة ثلاثة أشخاص بشجار مسلح وحادث سير

شفق نيوز / أفاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة شخصين اثنين بسبب خلافات على "سلك كهربائي".

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "خلافا بين جارين أثنين اندلع في منطقة المربع بقضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار، على سلك كهرباء (مولد) تحول لشجار مسلح".

وبين المصدر، أن " الشجار المسلح انتهى بمقتل شاب بعدة رصاصات في جسده، فيما اصيب اخر بجروح خطيرة نقل على اثرها للمشفى لتلقي العلاج".

من جهة أخرى أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى بمصرع شاب بحادث سير شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز, إن "شابا لقي مصرعه جراء اصطدام دراجته النارية مع عجلة في منطقة (صالح اغا) باطراف قضاء خانقين ( ١٠٥ كم)، شمال شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر أن "جثة الضحية تم نقلهما إلى الطب العدلي فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث".

وتشهد ديالى تصاعدا بالحوادث المرورية بسبب إهمال قواعد السلامة المرورية وغياب الإجراءات والقوانين الرادعة بحق المخالفين.

related

خلال 48 ساعة.. 1100 زلزال في جزيرة بركانية اوروبية

Date: 2022-03-22 07:47:30
خلال 48 ساعة.. 1100 زلزال في جزيرة بركانية اوروبية

الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3513 شخصاً ووفاة 107

Date: 2020-03-05 12:45:28
الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 3513 شخصاً ووفاة 107

واشنطن تتعهد برد مناسب على طهران بعد الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

Date: 2021-08-01 17:52:42
واشنطن تتعهد برد مناسب على طهران بعد الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان

مقتل واصابة 8 جنود امريكيين بهجوم على قاعدة عسكرية في افغانستان

Date: 2020-02-09 06:53:35
مقتل واصابة 8 جنود امريكيين بهجوم على قاعدة عسكرية في افغانستان

البحرية الأميركية تعلن أنها تجري عمليات بحث في بحر العرب عن بحار أميركي مفقود

Date: 2019-07-18 20:16:06
البحرية الأميركية تعلن أنها تجري عمليات بحث في بحر العرب عن بحار أميركي مفقود

روسيا: التحالف الدولي ألحق أضرارا كبيرة بالتراث العراقي

Date: 2022-07-16 04:25:19
روسيا: التحالف الدولي ألحق أضرارا كبيرة بالتراث العراقي

قبل ان يلتقط العالم انفاسه من المتحورات المتفشية.. اكتشاف متحور جديد لكورونا

Date: 2022-01-08 18:09:00
قبل ان يلتقط العالم انفاسه من المتحورات المتفشية.. اكتشاف متحور جديد لكورونا

الولايات المتحدة تنسحب رسمياً من منظمة الصحة العالمية

Date: 2020-07-07 21:59:57
الولايات المتحدة تنسحب رسمياً من منظمة الصحة العالمية