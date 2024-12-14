في حدث رسمي.. سقوط نانسي بيلوسي يكسر وركها

شفق نيوز/ تعرضت الرئيسة السابقة لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لإصابة خلال حدث رسمي، بعد أن سقطت على السلالم وأصيبت بكسر في وركها.

واستدعت الإصابة نقل بيلوسي إلى مستشفى، وذلك خلال رحلة إلى لوكسمبورغ لإحياء ذكرى معركة في الحرب العالمية الثانية، وفق ما أعلن مكتبها.

وقال المتحدث باسمها إيان كراغر في بيان نقلته "فرانس برس"، إن بيلوسي (84 عاماً) كانت في الدوقية الكبرى مع وفد برلماني للاحتفال بالذكرى الثمانين لمعركة الأردين.

وأضاف أن النائبة الديمقراطية عن كاليفورنيا "تعرضت لإصابة خلال حدث رسمي ونقِلت إلى مستشفى لإجراء فحوص".

وفقاً لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، سقطت السياسية الثمانينية المؤثرة على السلالم وأصيبت بكسر في وركها.

وقال كراغر إنها "تتلقى حالياً علاجاً ممتازاً"، مضيفاً أنها تواصل العمل وتأسف "لعدم تمكنها من حضور الفعاليات الأخرى للوفد".

وفقدت بيلوسي، وهي أول امرأة تصبح رئيسة لمجلس النواب، هذا المنصب العام الماضي عندما استعاد الجمهوريون الغالبية في المجلس.

لكنها تحتفظ بقدر كبير من التأثير في الحزب الديمقراطي ويرجح أنها اتخذت وراء الكواليس خطوات في نهاية تموز/يوليو أسهمت جزئياً في قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي.