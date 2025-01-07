في تدوينة غامضة.. ماسك يتساءل عن احتمال تكرار مأساة الإيزيديين في أوروبا

شفق نيوز/ تساءل الملياردير الأميركي إيلون ماسك، عبر إحدى تدويناته، عن احتمال تعرض الأوروبيين لمأساة مشابهة لما حدث للإيزيديين.

جاء ذلك بعد استخدام ماسك لتطبيق الذكاء الاصطناعي "غروك"، حيث طرح عليه سؤالًا حول مأساة الإيزيديين.

وبعد تلقي الإجابة، أبدى ماسك تساؤله حول إمكانية وقوع مأساة مشابهة في أوروبا يومًا ما.

ويتزايد الغضب في أوروبا من تصريحات الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، حيث يتهمه العديد من السياسيين الذين يحكمون حالياً في عدة بلدان أوروبية بالتدخل في شؤون بلادهم.

ووجه رئيس وزراء بريطانيا الاتهام الى إيلون ماسك بنشر الأكاذيب، فيما يؤكد الرئيس الفرنسي أن الملياردير الأميركي يتدخل بالانتخابات الألمانية.