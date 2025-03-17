في اشتباك استمر لساعات.. الحوثيون يستهدفون حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان"

شفق نيوز/ تبنت جماعة أنصار الله "الحوثيون"، فجر اليوم الإثنين هجوما ثانياً في البحر الأحمر ضد حاملة الطائرات الأمريكية "هاري ترومان" بعد إعلانهم استهدافها في اليوم السابق.

وقالت الجماعة في بيان: "استهدفت وللمرة الثانية خلال 24 ساعة حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس هاري ترومان في شمال البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائراتِ المسيرة في اشتباك استمر لعدة ساعات".

وأضاف البيان: "نجحت القوات المسلحة اليمنية في إفشال هجوم معاد كان العدو يحضر لشنه واضطرت طائراته الحربية المحلقة إلى العودة من حيث انطلقت بعد إطلاق عدد من الصواريخِ والمسيرات على حاملة الطائرات وعدد من القطعِ الحربية التابعة لها".

وشدد البيان على أن الجماعة "تواجه التصعيد بالتصعيد"، وأنها "ستمضي قدما في تنفيذ الخيارات التصعيدية الإضافية في حال استمر العدوان على بلدنا".

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الجماعة في "حظر مرور السفن الإسرائيلية من منطقة العمليات حتى رفعِ الحصار عن قطاع غزة".

في السياق، أبلغ مسؤول أمريكي وكالة رويترز، بأن طائرات مقاتلة أمريكية من طراز إف-16 وإف-18 أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون (يوم أمس الأحد)، وذلك بعد أن قال الحوثيون، إنها هاجمت حاملة طائرات أمريكية قبالة سواحل اليمن.

وأوضح المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الطائرات المسيرة لم تقترب من حاملة الطائرات هاري ترومان، التي تلعب دورا رئيسيا في الضربات الأمريكية على اليمن منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة.

وذكر المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد أيضا محاولة لإطلاق الحوثيين صاروخا ليسقط في المياه قبالة سواحل اليمن.

ووفق المسؤول فإن الجيش الأميركي لم يتخذ أي إجراء لأنه لم يعتبر ذلك تهديدا.

وارتفعت حصيلة الغارات الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن إلى 53 قتيلا، بحسب حصيلة جديدة ونهائية أعلنتها وزارة الصحة التابعة للجماعة أمس الأحد.