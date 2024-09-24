"فيفا" يرفض طلباً فلسطيناً باستبعاد إسرائيل

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، موقفه من الطلب الفلسطيني باستبعاد إسرائيل من المشاركة في المنافسات الدولية للعبة الشعبية.

وقرر "فيفا"، "عدم إيقاف المنتخب الإسرائيلي عن المسابقات الدولية، ورفض الطلب الفلسطيني"، مشيرا إلى أن اعتماد القرار سيتم في مؤتمر الاتحاد الذي سيعقد مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقدم الاتحاد الفلسطيني طلبا لاستبعاد إسرائيل، في مايو/ آيار الماضي، وإقرار عقوبات مناسبة ضد الفرق الإسرائيلية بما في ذلك المنتخب الوطني والأندية.

ويتهم الطلب الفلسطيني الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بالتواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، والتمييز ضد لاعبين عرب وإدراج أندية موجودة في الأراضي الفلسطينية في الدوري.

وتواصل الفرق الإسرائيلية المنافسة في المسابقات تحت رعاية الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على الرغم من استمرار العمليات العسكرية وأعمال العنف الإسرائيلية في فلسطين.

وكان "فيفا" قد قرر إيقاف المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في البطولات الدولية بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.