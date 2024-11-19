فيديو.. "المقاومة العراقية" تعلن مهاجمة هدف "حيوي" في إيلات

شفق نيوز/ أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر يوم الاثنين، أنها هاجمت هدفا "حيوياً" في أم الرشراش إيلات جنوب إسرائيل، بالطيران المسيّر.

وقالت في بيان لها نشر على قنواتها في تليغرام، "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الإثنين 18-11-2024 ، هدفا حيويا في أم الرشراش إيلات المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر"

وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها بوتيرة متصاعدة، كما نشرت مشاهد من عملية إطلاق الطيران المسير باتجاه الأهداف.

وبين الحين والآخر، تتبنى "فصائل المقاومة العراقية" قصف أهداف حيوية وقواعد أمريكية في سوريا والعراق ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.