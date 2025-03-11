فلسطيني يقتحم قاعدة إسرائيلية في تل أبيب ويدهس جندياً

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الثلاثاء، بأن عاملا فلسطينيا من جنين، اقتحم قاعدة عسكرية بسيارة مسروقة في تل أبيب ودهس جندياً.

وذكر موقع "واينت" العبري، أن "فلسطينيا من جنين، يعمل في تل أبيب بطريقة غير شرعية، ركب إحدى السيارات واقتحم بها نقطة تفتيش عند مدخل قاعدة عسكرية في منطقة تسريفين، ودهس جندياً، قبل أ؟ن يتم اعتقاله".

وأضاف الموقع، أن "الشاب الإسرائيلي الذي أصيب بجروح متوسطة في حادث الدهس عند مدخل قاعدة تسيريفين هو جندي في الجيش".

إلى ذلك، أكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، لموقع "واينت" العبري، نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.