"فقد عقله".. انتقادات لتصريحات ترامب حول غزة

شفق نيوز/ قوبلت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها نية الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى، بموجة من الانتقادات الحادة من مختلف الأطراف الدولية.

ووصف القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، دعوة ترامب لسكان غزة بالمغادرة بأنها "طرد من أرضهم"، مضيفاً: "نعتبرها وصفة لإنتاج الفوضى والتوتر في المنطقة، لأن أهل غزة لن يسمحوا بتمرير هذه المخططات".

وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية "راسخ وثابت لا يتزعزع"، مشيرة إلى أن ولي العهد، محمد بن سلمان، أوضح هذا الموقف بشكل "واضح وصريح لا يحتمل التأويل بأي حال من الأحوال".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، اليوم الأربعاء، إن حكومته تؤيد حل الدولتين في الشرق الأوسط، وذلك تعليقاً على إعلان ترامب المفاجئ بشأن تولي السيطرة على غزة.

انتقادات أمريكية داخلية

وصف السناتور الأميركي الديمقراطي، كريس ميرفي، تصريحات ترامب بأنها "جنونية"، وكتب في منشور على منصة "إكس": "لقد فقد عقله تماماً. سيؤدي غزو الولايات المتحدة لغزة إلى مذبحة لآلاف الجنود الأمريكيين وحرب في الشرق الأوسط لعقود. إنها مثل مزحة رديئة".

أما عضو مجلس النواب الديمقراطي، جيك أوشينكلوس، فقد قال لقناة "نيوز نيشن" التلفزيونية إن الاقتراح "متهور وغير معقول"، مضيفاً أنه قد يُفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وأشار إلى دوافع ترامب، قائلاً: "كما هو الحال دائماً، عندما يقترح ترامب بنداً سياسياً، فهناك صلة بالمحسوبية وخدمة الذات"، مضيفاً في إشارة إلى ترامب وصهره جاريد كوشنر: "يريدان تحويل هذا إلى منتجعات".

وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، إن ترامب اتخذ نهج التطهير العرقي تحت مسميات أخرى بعد أن أعلن بأن سياساته سوق تتلخص في تهجير مليوني فلسطيني قسرا من غزة.

من جهته، أكد عضو مجلس النواب الديمقراطي جيك أوشينكلوس لقناة "نيوز نيشن" بأن اقتراح ترامب "متهور وغير معقول"، وأضاف أنه قد يفسد المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأوضح "يتعين علينا أن ننظر إلى دوافع ترامب. وكما هو الحال دائما، عندما يقترح ترامب بندا سياسيا، فهناك صلة بالمحسوبية وخدمة الذات".

وفي إشارة إلى ترامب وصهره جاريد كوشنر، اعتبر أوشينكلوس أن الخطة تأتي لدوافع أخرى، مستطردا "يريدان تحويل الأمر إلى منتجعات".

تشكيك في جدوى الاقتراح

من جانبه، قال جون ألترمان، رئيس برنامج الشرق الأوسط في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية، إن "العديد من سكان غزة ينحدرون من فلسطينيين فروا من أجزاء من إسرائيل الحالية ولم يتمكنوا قط من العودة إلى ديارهم السابقة. أشك في أن الكثيرين منهم قد يكونون على استعداد لمغادرة غزة المحطمة".