أفغاني يثير الذعر في مدينة ألمانية

شفق نيوز/ أفاد موقع العربية الإخباري، يوم الأربعاء، بسقوط قتيلين أحدهما طفل عمره عامان ورجل يبلغ من العمل 41 عاماً، وعدد من الجرحى جراء عملية طعن في بلدة أشافنبورغ الألمانية.

وذكرت الشرطة الألمانية أنها اعتقلت المنفذ وهو أفغاني يبلغ من العمر 28 عاماً.

من جانبهم أفاد شهود بأنه المنفذ تبع مجموعة من الأطفال كانوا مع معلمتين من الروضة وطعنهم.

وأفاد الموقع بأن الشرطة الألمانية أعلنت انتهاء عملية الطعن في أشافنبورغ، موضحة أن منفذ عملية الطعن له سوابق بتجارة المخدرات.

كما أوضح أن البلدة التي تمت فيها عملية الطعن تبعد ساعات قليلة عن ميونيخ، لافتة إلى أن اعتقاله تم في حديقة عامة، معروفة بتجمع تجار المخدارت فيها.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية انتهت العملية بعد دقائق من بدئها، فيما لا دوافع إرهابية خلفها حتى الآن.

والشرطة الجنائية هي من تحقق في الحادث، وأن الحديقة حيث وقعت الجريمة معروفة بتجار المخدرات والشرطة تنتشر أصلا فيها.