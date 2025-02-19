أفغانستان قلقة من قرار باكستان لترحيل مواطنيها: يتعرضون لحملة اعتقالات

شفق نيوز/ أعربت السفارة الأفغانية في إسلام آباد، يوم الأربعاء، عن قلقها إزاء خطط الحكومة الباكستانية التي تستهدف طرد جميع اللاجئين الأفغان من البلاد.

وأشارت السفارة إلى أن المواطنين الأفغان في العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة روالبندي القريبة قد تعرضوا لحملة اعتقالات وتفتيش، بالإضافة إلى أوامر بمغادرة المدينتين والانتقال إلى مناطق أخرى داخل باكستان.

وأكدت السفارة أن هذه الإجراءات بدأت دون أي إعلان رسمي، ولم يتم إبلاغها بشكل مباشر عبر أي مراسلات رسمية من السلطات الباكستانية.

ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من أسبوعين من تهديد الحكومة الباكستانية بترحيل الأفغان الذين يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.

وفقاً للبيان، أعربت السفارة الأفغانية عن "مخاوف جدية" خلال اجتماعات مع المسؤولين الباكستانيين والمنظمات الدولية، مشيرة إلى أن قرار الترحيل الجماعي يبدو أحادي الجانب وغير مدروس، خاصة في ظل الإطار الزمني الضيق الذي حددته باكستان

وحددت باكستان التي تستضيف نحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب مئات الآلاف من المقيمين غير القانونيين، يوم 31 آذار/ مارس المقبل كموعد نهائي لنقل اللاجئين الأفغان من إسلام آباد وروالبندي.

وتقول السلطات إنها تعمل على تنسيق إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في دول أخرى وافقت على استقبالهم منذ استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان عام 2021.