فعلها في الحرب العالمية الثانية.. حزب يميني "متطرف" يتصدر انتخابات النمسا

شفق نيوز/ احتل حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف (FPÖ)، المركز الأول في الانتخابات العامة التي جرت، اليوم الأحد، بحصوله على 29.1 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الأولية غير الرسمية.

وبحسب استطلاع خروج الصناديق الذي نشرته هيئة الإذاعة العامة "ORF"، فقد تم فرز 40 بالمئة من الأصوات، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 78.1 بالمئة.

ووفقاً للنتائج الأولية غير الرسمية، تصدر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف، بنسبة 29.1 بالمئة من الأصوات.

وجاء حزب الشعب النمساوي من يمين الوسط (ÖVP)، الشريك الرئيسي للحكومة الحالية، في المرتبة الثانية بنسبة 26.3 بالمئة.

وحل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (SPÖ) في المرتبة الثالثة بحصوله على 20.6 بالمئة من الأصوات.

وحصل حزب الخضر، الشريك الأصغر في الحكومة، على 8.8 بالمئة من الأصوات، فيما حصد حزب النمسا الجديدة الليبرالي 9 بالمئة من الأصوات.

وحسب هذه النتائج، فإن هذه هي المرة الأولى التي يحتل فيها حزب يميني متطرف في النمسا المركز الأول بالانتخابات منذ الحرب العالمية الثانية.