فضيحة في بيت نتنياهو.. نفي نجله بعد اعتدائه على والده

شفق نيوز/ أفادت برلمانية إسرائيلية، بأن يائير، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تم نفيه إلى الخارج بعد أن ضرب والده.

وزعمت عضو الكنيست الإسرائيلي نعماه لازيمي، (مساء أمس الأحد)، أنه تم نفي يائير نتنياهو، بعد تعديه على والده، وهو ما صرحت به النائبة المعارضة خلال اجتماع للجنة المالية في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وطرحت نعماه لازيمي (حزب العمل) سؤالا يتعلق بتمويل زيارة سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية، لمدة شهرين، وكذلك التكلفة السنوية لأمن يائير نتنياهو، الذي يعيش في مدينة ميامي الأمريكية.

وأوضحت القناة 14 الإسرائيلية، أن "نعماه لازيمي، تساءلت عن وجود مبلغ مدرج في ميزانية الدولة لتمويل إقامة يائير نتنياهو، أم لا، لأنه ضرب رئيس الوزراء واضطر للسفر إلى الخارج لأنه أضر برمز من رموز الحكومة".

وأوضحت عضو الكنيست لباقي الأعضاء، الذين أعربوا عن دهشتهم من تصريحات نعماه لازيمي، حيث قال أحدهم: "ماذا تقصدين؟"، فردت لازيمي: "هذا صحيح تماما، لقد تم نفيه إلى الخارج".

ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني عن حزب "الليكود" الحاكم بزعامة نتنياهو، أن ما طرحته لازيمي وصرحت به "كذبة حقيرة، وانزلاق آخر إلى أعماق اليسار".