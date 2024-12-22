فضحتها الكاميرا.. نائبة كولومبية تدخن "الفيب" في جلسة البرلمان (فيديو)

شفق نيوز/ وقعت نائبة كولومبية في فضيحة حين كشفتها سلطت عليها عدسة الكاميرا التي أظهرها وهي تدخن السجائر الإلكترونية أثناء جلسة مناقشة إصلاح الرعاية الصحية تحت قبة البرلمان ما اضطرها إلى الاعتذار.

وشوهدت النائبة كاثي جوفيناو، التي تمثل مدينة بوغوتا في فيديو تداولته مواقع التواصل بشكل واسع وهي تدخن "الفيب" قبل ثوانٍ فقط من إلقائها كلمة أمام زملائها المشرعين.

وسرعان ما نفثت الدخان وأخفت السيجارة الإلكترونية بعيداً، بعد أن أدركت أن الكاميرا تقترب منها. ثم نادى رئيس مجلس النواب خايمي سالامانكا على الشابة، قبل أن تمسك بالميكروفون وتبدأ بمخاطبة زملائها.

واعترفت جوفيانو، وهي عضوة في التحالف الأخضر، بأنها كانت مخطئة في عدم اتباعها القانون الذي يحظر استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة، وكتبت عبر "إكس": "أعتذر للمواطنين عما حدث في الجلسة العامة".

كما أضافت: "لن أنضم إلى المثال السيئ الذي يسيطر حالياً على الخطاب العام، ولن يتكرر ذلك".

وتابعت: "تأكدوا أنني سأواصل اليوم النضال من مجلس النواب بنفس الحجج والصرامة كما هو الحال دائما".

وسارع أعضاء الكونغرس المنافسون إلى الانقضاض على جوفيناو، فكتب النائب عن كونديناماركا، إدوارد سارمينتو، عبر إكس: "عزيزتي النائبة كاثي جوفيناو، يحظر مشروع القانون 2354 لعام 2024 استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن المغلقة، مثل المكاتب والحانات والمطاعم والمرافق العامة".