فرنسا تقصف سوريا لأول مرة بعد سقوط بشار الأسد

شفق نيوز/ أعلنت فرنسا عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، وهي أولى الضربات الفرنسية في البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد قبل أسابيع.

وأوضح وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو أن الطائرات الفرنسية قامت بقصف مواقع للتنظيم في سوريا، حيث كتب عبر منصة "إكس" خلال زيارته لقوات حفظ السلام الفرنسية في لبنان: "قواتنا المسلحة لا تزال منخرطة في مكافحة الإرهاب في بلاد الشام". وأضاف: "نفذت القوات الجوية الفرنسية الأحد ضربات مستهدفة ضد تنظيم (داعش) على الأراضي السورية".

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية لـ"فرانس برس" أن مقاتلات "رافال" الفرنسية وطائرات مسيّرة أميركية قامت بإسقاط سبع قنابل على هدفين عسكريين تابعين لتنظيم "داعش" وسط سوريا.

وتعد فرنسا جزءًا من التحالف الدولي ضد "داعش" منذ عام 2014 في العراق، ومنذ عام 2015 في سوريا. في المقابل، كانت الولايات المتحدة قد أعلنت في منتصف ديسمبر الجاري عن مضاعفة عدد قواتها في سوريا إلى نحو ألفي جندي، بهدف التأكد من أن "داعش" لا يسعى للاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا.