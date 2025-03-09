فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية.. الإعلان الصيني يدخل حيز التنفيذ

شفق نيوز/ دخلت الرسوم الجمركية الإضافية الصينية على مجموعة من المنتجات الزراعية الأميركية، حيز التنفيذ، مساء اليوم الأحد، رداً على فرض الرئيس دونالد ترامب المزيد من الرسوم الجمركية على الواردات الصينية هذا الأسبوع.

ودخلت الرسوم الجمركية الصينية الجديدة حيز التنفيذ بحلول الساعة 12 من منتصف ليل الأحد/ الاثنين، (12 منتصف ليل الاثنين بتوقيت الصين/ 4 مساء الأحد بتوقيت غرينيتش).

وأعلن ترامب، منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/ يناير الماضي، فرض رسوم جمركية على شركائه التجاريين الرئيسيين، بينهم الصين وكندا والمكسيك، معتبراً أن تعاونها في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والمخدرات، خصوصاً الفنتانيل، غير كافٍ.

والصين تعد الدولة التي تسجل سلعها أكبر فائض تجاري مع الولايات المتحدة.

وبعد فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع السلع الصينية الواردة، قرر ترامب في 3 آذار/ مارس الجاري زيادتها إلى 20%.

وأعربت الصين، على الفور عن "استيائها البالغ" وأعلنت فرض رسوم مماثلة على منتجات زراعية أميركية اعتباراَ من اليوم الاثنين.

وتبلغ نسبة هذه الرسوم 15 % على منتجات الدجاج والقمح والذرة والقطن الأميركية الواردة إلى الصين، و10 % على سلع أميركية أخرى مثل الذرة البيضاء والصويا ولحم الخنزير والبقر والمنتجات البحرية والفاكهة والخضار ومشتقات الحليب.

وتفاقم هذه التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الذي يشهد تباطؤا في الاستهلاك وأزمة في قطاع العقارات وارتفاع معدل البطالة بين الشباب.