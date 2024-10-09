فتح وحماس يقطعان الطريق على نتنياهو بإدارة غزة

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم الأربعاء، بأن حركتي فتح وحماس اتفقتا على "تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، ستسمى لجنة "الإسناد المجتمعي" وتتبع إدارياً لحكومة رام الله.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصادر خاصة بها، إن "لجنة الإسناد المجتمعي تتشكل من 10-15 عضوا مهنيا من غير المنتمين للفصائل الفلسطينية، وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم".

وبينت، أن "تمويل اللجنة سيأتي من جهات دولية داعمة ومن ميزانية الحكومة الفلسطينية والجباية الداخلية".

ولفتت إلى أن اجتماعا بين فتح وحماس سيعقد في القاهرة، اليوم، لبحث تفاصيل تشكيل وعمل اللجنة.

وأفادت المصادر بأن التوافق على هذه اللجنة جاء لقطع الطريق على مخطط بنيامين نتنياهو تشكيل إدارة مدنية إسرائيلية لإدارة غزة يكون الجيش الإسرائيلي هو صاحب القرار فيها.